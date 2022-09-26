В Кремле оценили высказывания США о решительном ответе на применение ядерного оружия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о катастрофических последствиях в случае применения ядерного оружия, а также об ответе на подобные действия.

"Американцы публично грозят России катастрофическими для нее последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали. Оставляю без комментариев", – цитирует его РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вступили в прямой контакт с Москвой по поводу ядерных угроз. По его словам, американская администрация разработала план на случай применения Россией ядерного оружия. Однако отметил, что Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению существующего конфликта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

