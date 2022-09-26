США и Россия не ведут конфиденциальных консультаций по Украине – Блинкен

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В настоящее время американская сторона не проводит каких-либо конфиденциальных переговоров с Россией, касающихся Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос, идут ли сейчас консультации, о которых не осведомлена общественность.

"Переговоров нет, так как Россия до настоящего времени не продемонстрировала готовности участвовать в значимых консультациях. Если это изменится, то мы сделаем все, чтобы поддержать дипломатический процесс", – заявил он в интервью телеканалу CBS.

Ранее Блинкен заявил, что США вступили в прямой контакт с Москвой по поводу ядерных угроз. Он также сообщил, что американская администрация разработала план на случай применения Россией ядерного оружия. Однако отметил, что Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению существующего конфликта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.