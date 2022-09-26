Запад может ответить на ядерный удар России по Украине обычным оружием – СМИ

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Запад разработал план ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
"Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию", – пишет газета.
Один из источников издания отметил, что у западных стран и России разное понимание "красных линий" вокруг сложившейся ситуации.
Также газета отмечает, ссылаясь на несколько источников, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, описав ответные действия, если РФ нанесет ядерный удар.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вступили в прямой контакт с Москвой по поводу ядерных угроз. По его словам, американская администрация разработала план на случай применения Россией ядерного оружия. Однако отметил, что Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению существующего конфликта.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД
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