США стремятся стать стороной конфликта на Украине – Песков

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Вашингтон стремится стать непосредственной стороной конфликта на Украине, продолжая расширять свое участие в нем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

Так представитель Кремля отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Белый дом не намерен препятствовать Киеву в применении американского вооружения на территориях, где прошли референдумы о вхождении в состав РФ.

"Все больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт. Все больше и больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно и потенциально опасно", – сказал Песков.

Он отметил, что Москва негативно относится к подобным заявлениям.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает возможность Киева применять поставленное западными странами оружие против регионов, которые могут войти в состав России по результатам референдумов.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В ДНР за присоединение к России выступили 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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