США допустили применение Киевом оружия Запада против регионов, которые могут войти в РФ

Фото: ТАСС/AP Photo/Andrew Kravchenko

Соединенные Штаты поддерживают возможность Украины применять поставленное западными странами оружие против регионов, которые могут войти в состав России по результатам референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им, очень эффективно используется именно в этих целях, как мы только что видели на северо-востоке Украины и как мы видим на юге", – цитирует его ТАСС.

Блинкен отметил, что Соединенные Штаты, как и многие другие государства, никогда не признают результаты референдумов.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование проходило по 27 сентября включительно. Участки, на которых могли проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

Сенатор Сергей Цеков заявил, что в России может появиться новый федеральный округ, в состав которого войдут республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области, а также, возможно, Крым.



Подписание соглашения о вхождении Херсонской области в состав РФ уже организовано

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