ЕС может ввести санкции против иностранных наблюдателей на референдумах о вхождении в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано допустил возможность введения санкций в отношении граждан стран ЕС, выступивших наблюдателями на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье о вхождении в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Конечно, есть такая возможность, если страны – члены ЕС будут полагать, что эти люди вовлечены (в организацию референдумов. – Прим. ред.)", – заявил он.
Ранее сообщалось, что на избирательных участках референдумов работают иностранные наблюдатели из Италии, Словении и других стран Евросоюза.
23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Референдумы состоялись в Запорожской и Херсонской областях
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