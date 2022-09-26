Великобритания расширила санкции против РФ из-за референдумов

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Власти Соединенного Королевства внесли в санкционный список по России 92 новые позиции в связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вхождению в состав РФ, сообщается на сайте британского правительства.

Уточняется, что под санкции подпали 33 физических лица, связанных с проведением референдумов. Среди них – глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, бизнесмены Год Нисанов, Зарах Алиев, Игорь Макаров и Искандар Махмудов, а также российский "Гознак".

Кроме того, Великобритания ввела санкции в отношении 23 членов совета директоров Газпромбанка, 16 – Сбербанка, 10 – Совкомбанка.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

