Блинкен заявил, что мир не признает ДНР, ЛНР Херсонскую и Запорожскую области частью РФ

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Мировое сообщество никогда не признает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью Российской Федерации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает CBS.

"Они никогда не будут признаны таковыми (российскими. – Прим. ред.). У украинцев есть все права вернуть их", – подчеркнул он.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

