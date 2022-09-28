Заявления США о возможности ударов по ДНР и ЛНР делают Штаты стороной конфликта – Антонов

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Заявления Соединенных Штатов о возможности ударов Киева по ДНР и ЛНР делают США стороной конфликта и приближают их к опасной грани, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он также выразил мнение, что дипломатия по Украине не будет эффективной, пока Запад использует режим украинского лидера Владимира Зеленского как военного наемника против Москвы.
"Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. <...> Наши шаги по защите отечества будут твердыми и решительными", – приводит слова посла РИА Новости.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает возможность Киева применять поставленное западными странами оружие против регионов, которые могут войти в состав России по результатам референдумов.
Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.
В ДНР за присоединение к России выступили 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
Западные страны, включая США, увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Генсек НАТО признался в уменьшении запасов вооружений из-за поставок Киеву
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