Жители Одессы проголосовали за снос памятника Екатерине II

Фото: ТАСС/Роман Кручинин

Жители Одессы проголосовали за снос памятника российской императрице Екатерине II. Об этом у себя в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации) сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Голосование на платформе "Социально активный гражданин" <...> завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади", – написал он.

Труханов добавил, что окончательное решение будет принято на сессии городского совета, для этого он поручил профильной комиссии подготовить проект соответствующего решения. При этом градоначальник выразил уверенность, что мнение горожан будет учтено депутатами.

Ранее в городе Николаев на юге Украины взорвали обелиск "Родина-мать". Монумент находился в сквере с мемориальным комплексом погибшим во Второй мировой войне, после взрыва от него осталась груда камней.



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