В МИД РФ вызвали посла Латвии из-за сноса советских памятников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В министерство иностранных дел России вызвали посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша из-за демонтажа советских памятников. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Риекстиньшу заявили решительный протест из-за продолжающейся в Латвии политики "государственного вандализма".

"Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма", – говорится в сообщении.

В министерстве обратили внимание и на высказывания посла относительно сноса памятников. Он заявлял, что Рига демонтирует мемориалы, так как спецоперация на Украине является продолжением войны с фашизмом в середине XX века. В МИД назвали неприемлемыми такие заявления дипломата "в неофашистском духе".

"В ходе беседы Риекстиньшу также было заявлено о противозаконных шагах латвийских властей, направленных на создание препятствий в работе культурного центра "Дом Москвы" в Риге и санатория "Янтарный берег" в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности", – говорится в сообщении.

В министерстве возложили всю ответственность за эти и другие враждебные действия на Латвию. В МИД добавили, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги, которые будут чувствительны для Риги.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал варварством и глумлением над историей снос памятника советским солдатам-освободителям в латвийском городе Резекне.

Он напомнил, что в годы ВОВ советские бойцы освободили Прибалтику от нацистов за 70 дней, а сейчас власти Латвии уничтожают мемориалы освободителям, тем самым проявляя неблагодарность.



Прибалтика решила снести памятники советской эпохи

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