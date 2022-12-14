Высота сугробов в Москве превысит 20 см к концу недели – синоптик

13 декабря в Москве начался сильный снегопад, а температура воздуха опустилась до минусовых отметок. За ночь в городе выпало около 20% месячной нормы осадков, объявлен желтый уровень погодной опасности. Рассказываем, надолго ли в Москве задержится непогода и сколько снега может выпасть в городе до конца недели.

Сугробы вернулись

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

После рекордных дождей в столицу снова вернулась зима: вечером 13 декабря город накрыл снегопад. За ночь выпало 11 миллиметров осадков, сообщили в столичном Метеобюро, – это, по словам синоптиков, около 20% месячной нормы (для декабря в Москве она составляет 56 миллиметров. – Прим. ред.). Ожидается, что снегопад прекратится в городе после полудня 14 декабря. Пока высота снежного покрова в Москве достигла 19 сантиметров, а в Подмосковье – 26, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" В результате аномальных снегопадов в Москве на базовой метеостанции ВДНХ сугробы выросли с 5 до 16 см, в Тушине – до 18 см, на Балчуге – до 19 см. Это климатические показатели конца декабря – начала января.

Из-за непогоды затруднено движение на дорогах: мелкие ДТП, застрявшие фуры на эстакадах и МКАД, сообщает ЦОДД. Утром 14 декабря заторы достигли 10 баллов.

Столичный Дептранс попросил москвичей пользоваться общественным транспортом: это поможет коммунальным службам быстрее убирать снег с улиц, уточнили в ведомстве. Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, особенно на съездах с эстакад и мостов, а также соблюдать скоростной режим.

Несмотря на сильный снегопад, крупных сбоев в работе аэропортов нет, сообщили в Росавиации, но есть незначительные задержки рейсов. По данным сервиса "Яндекс Расписания", задержаны или отменены более 50 рейсов.

Городские службы перешли на усиленный режим работы еще 13 декабря. Они ведут постоянный мониторинг состояния дорог, чистят, обрабатывают их против гололеда. Это касается и тротуаров, дворов, общественных пространств. Кроме того, в Москве и области из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности.

Заметет и подморозит

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Гидрометцентре предупредили жителей Московского региона о снежных заносах и гололедице 14 декабря. Вместе с тем температура опустится до -7 градусов, прогнозируется облачность. В столице же столбики термометров покажут от -5 до -3 градусов, уточнили в ведомстве.

Как рассказала Москве 24 главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, к концу календарной недели высота сугробов в городе местами будет выше 20 сантиметров. "Не исключено, что за оставшиеся дни высота снежного покрова может еще вырасти на 5-7 сантиметров. Но то, что будет выше 20-ти – это однозначно", – уточнила она.

Ожидается, что снегопады в столице продолжатся до субботы, 17 декабря, включительно. При этом, по словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, они не будут такими интенсивными, как в минувшие выходные. Она добавила, что небольшой перерыв ждет жителей города в конце второй декады – "воскресенье, понедельник, вторник, скорее всего, обойдутся без осадков, но существенно подморозит".