Синоптики рассказали, когда в Москву вернется зима

11 декабря после сильного субботнего снегопада Москву накрыл ливень. Из-за этого в городе объявлен желтый уровень опасности. Почти за двое суток в столице выпало более половины месячной нормы осадков – был побит суточный рекорд 1960 года. Рассказываем, когда в Москву вернется зима.

Попали в тропики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером в воскресенье, 11 декабря, в столицу пришла непогода: снег сменился на сильный дождь, местами на ледяной, а столбики термометров показывали плюсовую температуру. В понедельник, 12 декабря, воздух прогрелся уже до 4…5 градусов. Такие показатели, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, соответствуют концу октября – началу ноября.

По количеству осадков Москва уже побила рекорд 1960 года. "На ВДНХ сумма осадков составила 17 миллиметров, а это означает, что суточный рекорд 1960 года по осадкам пал", – сообщили "Метеоновости".

Финальная же цифра рекорда будет известна после 21:00, поскольку 12 декабря может выпасть еще около 3–8 миллиметров.

В Гидрометцентре предупредили о том, что в понедельник ожидаются сильные и местами очень сильные осадки в виде дождя, снега и ледяного дождя, а также о гололедице на дорогах. Из-за такого прогноза в Московском регионе объявили желтый уровень опасности. Он будет действовать до 11:00 13 декабря.

Москвичи поделились кадрами непогоды в разных районах столицы

По данным Росавиации, за прошлую ночь в столичных аэропортах было зафиксировано семь длительных задержек рейсов (более двух часов). "Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме. Обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", – добавили в пресс-службе в понедельник утром.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В свою очередь, в Дептрансе попросили москвичей по возможности пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик, и быть внимательными за рулем.





из сообщения Дептранса Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты во время движения, избегайте резких маневров. Если вы заметили сломанный знак или светофор – сообщите по номеру 3210.

Ситуацию контролируют коммунальные службы, занимаясь очисткой тротуаров, пешеходных зон, остановок транспорта, сказал заместитель мэра Петр Бирюков. По данным комплекса городского хозяйства, на улицах мегаполиса дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Для помощи водителям грузовиков организовали дежурство тягачей. В ведомстве заверили, что коммунальные службы оперативно реагируют на заявки, которые москвичи оставляют на портале "Наш город", в префектурах округов и районных управах.

Морозы вернутся?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода с оттепелью продлится до вторника, 13 декабря включительно, рассказал Москве 24 ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

"В понедельник и вторник погода оттепельная, со среды она перейдет в минус, а во второй половине недели будет морозной – до -5…-10 градусов", – пояснил он.

На смену дождю к середине недели придут снегопады, а к выходным, 17 и 18 декабря, в городе снова появятся сугробы, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец (за минувшие сутки, по его словам, они уменьшились с 20 до 12 см).





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" В ближайшие сутки снег продолжит проседать и его слой уменьшится до 7 см. Однако к середине недели вернутся легкие морозы, вновь пойдут обильные снегопады, благодаря чему снежный покров начнет стремительно восстанавливаться.

В среду, 14 декабря, высота снежного покрова составит 15–18 см, а к выходным в Москве вновь образуются 20-сантиметровые сугробы, заключил он.