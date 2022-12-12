Москва побила суточный максимум осадков 1960 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прошлой ночью Москва преодолела зону атмосферных фронтов южного циклона. За 12 часов в столице выпало 12–19 миллиметров осадков в виде дождя, информирует портал "Метеоновости".

"На ВДНХ сумма осадков составила 17 миллиметров, а это означает, что суточный рекорд 1960 года по осадкам пал", – говорится в сообщении.

В Метеобюро рассказали, что финальная цифра рекорда станет известна только после 21 часа, так как в понедельник, 12 декабря, может выпасть еще порядка 3–8 миллиметров осадков.

Столичный регион после сильного снегопада накрыл ливень. За минувшую ночь в Москве выпало 17 миллиметров осадков, с середины субботы, 10 декабря, – 30 миллиметров.

В общей сложности за неполные два дня в столице выпало более половины месячной нормы осадков, которая насчитывает 56 миллиметров.



Синоптик предупредил о дожде 12 декабря в Москве

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