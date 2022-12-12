300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за сверхинтенсивных осадков

Фото: телеграм-канал "Мосводосток"

На всей территории Москвы наблюдаются сверхинтенсивные осадки. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

На улицах столицы в ночь на понедельник, 12 декабря, дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

"По прогнозам синоптиков, к утру общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивному таянию снега способствует плюсовая температура. В отдельных районах прирост сугробов за сутки составил более 16 сантиметров.

"Специалисты обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть", – отметили в комплексе городского хозяйства.

До утра понедельника, 12 декабря, в столице ожидаются мокрый снег, дождь и ледяной дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Об этом ранее предупредили в МЧС.

В Москве прогнозируется тропический дождь, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в столице выпадет 23–33 миллиметра осадков, что составит 40–60% месячной нормы.



Синоптик предупредил о дожде 12 декабря в Москве

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