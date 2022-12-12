01:54Город
300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за сверхинтенсивных осадков
Фото: телеграм-канал "Мосводосток"
На всей территории Москвы наблюдаются сверхинтенсивные осадки. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
На улицах столицы в ночь на понедельник, 12 декабря, дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".
"По прогнозам синоптиков, к утру общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что интенсивному таянию снега способствует плюсовая температура. В отдельных районах прирост сугробов за сутки составил более 16 сантиметров.
"Специалисты обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть", – отметили в комплексе городского хозяйства.
До утра понедельника, 12 декабря, в столице ожидаются мокрый снег, дождь и ледяной дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Об этом ранее предупредили в МЧС.
В Москве прогнозируется тропический дождь, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в столице выпадет 23–33 миллиметра осадков, что составит 40–60% месячной нормы.
Синоптик предупредил о дожде 12 декабря в Москве
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!