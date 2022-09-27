"Жизнь в большом городе": сделано в Москве (мебель)

После ухода крупных иностранных брендов мебели рынок продаж отечественной продукции вырос на 20%. Сколько предприятий в Москве производят мебель и комплектующие? Как в этой сфере работает импортозамещение?

Нашли ли москвичи замену иностранной продукции? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".