"Личная территория": "нечисть по соседству"

Анна Ивановна глубоко верующий человек. Во время словесной перепалки с соседкой якобы хотела осенить ее крестным знамением, но получила ногой в живот. Потасовка произошла на лестничной клетке в ответ на замечание пенсионерки. С ее слов, оппонентка устроила кошачий питомник в квартире, и теперь во всем подъезде стоит нестерпимый запах. К тому же животные якобы гадят на лестнице.

Кто на самом деле устроил драку, и когда в общем холле воцарится порядок? Подробнее – в программе "Личная территория".