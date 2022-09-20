Дождь и до 17 градусов тепла ожидается в столице 20 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во вторник, 20 сентября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Москве составит 13–15 градусов тепла, в Подмосковье – 12–17 градусов. Ветер будет юго-западного направления с порывами до 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Накануне в столичном главке МЧС предупредили, что порывы ветра в некоторых районах Москвы могут достигать 20 метров в секунду. В связи с непогодой автолюбителей призвали снизить скорость, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
В понедельник, 19 сентября, из-за сильного ветра были отключены лифты в Останкинской башне. В заложниках у непогоды оказались порядка 50 человек, затем они благополучно спустились пешком. Гендиректор башни Андрей Романченко назвал подобную ситуацию стандартной. Он отметил, что при скорости ветра выше 19 метров в секунду лифты всегда останавливаются.
Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал, что до конца сентября в регионе ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями. По словам синоптика, в первую половину этой недели погоду в городе будет определять активный балканский циклон. По мере того как он будет двигаться на северо-восток, очень теплый воздух сменится на менее теплый.
Москвичей предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду
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