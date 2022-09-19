Директор Останкинской башни назвал отключение лифтов стандартной ситуацией

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Лифты Останкинской башни останавливаются при сильном ветре, это стандартная ситуация, заявил гендиректор башни Андрей Романченко, комментируя ситуацию с застрявшими на верхних этажах посетителями. Об этом сообщает РИА Новости.
"Никаких людей наверху нет – это раз. Во-вторых, это стандартная процедура, когда скорость ветра выше 19 метров в секунду, лифты останавливаются, люди спускаются пешком", – сказал он.
По словам Романченко, посетители благополучно спустились.
Ранее сообщалось, что около 50 человек застряли на верхних уровнях Останкинской башни из-за непогоды в первый день после ее открытия для посетителей. Покинуть башню не могли порядка 30 школьников и их сопровождающие.
В МЧС предупредили, что в понедельник, 19 сентября, работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Москве и Московской области может быть нарушена из-за сильных дождей с грозами и градом и ветра с порывами до 25 метров в секунду.
Около 50 человек застряли на Останкинской башне из-за непогоды
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