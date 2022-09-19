Около 50 человек застряли на Останкинской башне из-за непогоды

Около 50 человек оказались в заложниках у непогоды на Останкинской башне. И это в первый день после ее открытия.

На высоте застряли порядка 30 школьников. Похоже, это младшеклассники, а также их сопровождающие. Судя по кадрам с места, дети отдыхают, им раздают еду и воду. Дело в том, что лифты автоматически отключаются при скорости ветра 19 метров в секунду. В данный момент скорость даже выше этого значения.

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