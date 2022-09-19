ДТП с участием 5 автомобилей произошло на севере Москвы

Пять машин столкнулись на Зеленоградской улице в районе дома 18А. Об этом сообщает Дептранс.

На место прибыли полиция, ЦОДД и скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет. Движение на данном участке затруднено.

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