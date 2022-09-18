В Киргизии сообщили об увеличении числа жертв конфликта с Таджикистаном

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Министерство здравоохранения Киргизии сообщило о возросшем числе жертв приграничного конфликта с Таджикистаном, передает "Интерфакс".

"По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 13 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта составляет 59 человек", – уточнили в ведомстве.

Также в Минздраве сообщили, что в медицинские учреждения Киргизии поступило 144 пострадавших, семеро направлены на амбулаторное лечение.

Обострение ситуации между Киргизией и Таджикистаном произошло 14 сентября. Тогда между пограничниками двух республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в результате конфликта.