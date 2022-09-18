Путин обсудил с главами Киргизии и Таджикистана обстановку на границе двух стран

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном по ситуации на границе между этими государствами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", – указано в публикации.

Российский лидер также подтвердил готовность России оказать сторонам конфликта содействие для установления безопасности в пограничных районах.

Главы государств также договорились о дальнейших контактах по ситуации.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в результате вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном. В Минздраве страны сообщили, что жертвами конфликта стали 36 человек.

Обострение ситуации между Киргизией и Таджикистаном произошло 14 сентября. Тогда между пограничниками двух республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы. В связи с развитием конфликта между Киргизией и Таджикистаном Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала к дипломатическому урегулированию и мирным переговорам.