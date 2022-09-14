Между пограничниками Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

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Между пограничниками Киргизии и Таджикистана в среду, 14 сентября, произошла перестрелка.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности, инцидент произошел в местности Булак-Башы.

Уточняется, что таджикская сторона применила минометы. По предварительным данным, пострадавших и раненых с киргизской стороны нет.

В погранслужбе сообщили, что инцидент произошел из-за того, что пограничный наряд Таджикистана занял боевые позиции на участке госграницы, нарушив ранее достигнутые между сторонами договоренности и проигнорировав требования киргизских пограничников покинуть территорию.

"В ответ пограничники Киргизии также применили оружие. <...> По состоянию на 06:30 по московскому времени перестрелка периодически начинается и прекращается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки военнослужащих на границе с Таджикистаном пострадали два мирных жителя Киргизии. Инцидент произошел в апреле прошлого года. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.