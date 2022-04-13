Два человека были ранены в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана

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Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO
Два мирных жителя Киргизии пострадали в результате перестрелки военнослужащих на границе с Таджикистаном. Об этом со ссылкой на пресс-службу киргизского министерства здравоохранения сообщает РИА Новости.
Пострадавшие поступили в медучреждения с диагнозом осколочное ранение. Один из раненых находится в стационаре в состоянии средней тяжести. Второму оказали первичную медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана между военными произошла 12 апреля. По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что таджикский пограничный наряд пересек линию рубежа.
Сразу после этого представители двух стран провели переговоры, благодаря котором временно удалось оставить огонь. Вскоре перестрелка возобновилась и продолжалась полчаса. Таджикские военные минометами обстреляли киргизское село Достук.
Предыдущая эскалация произошла в конце января этого года. Тогда Таджикистан нарушил международные договоренности и с применением тяжелого огнестрельного оружия напал на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района и Торт-Коч в селе Орто-Боз.
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