Перестрелка произошла на границе Киргизии и Таджикистана

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Две перестрелки произошли на киргизско-таджикской границе 12 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничную службу Киргизии.

"12 апреля 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошел повторный инцидент с применением оружия", – отметили в погранслужбе.

Уточняется, что в результате столкновения, которое продлилось порядка 30 минут, был ранен один военнослужащий Киргизии.

По данным РИА Новости, после перестрелки таджикские военные начали минометный обстрел киргизского села Достук. Как утверждают пограничники Киргизии, стрельбу якобы открыли военнослужащие Таджикистана во время переговоров представителей погранслужб.

Предыдущая эскалация произошла в конце января этого года. Тогда Таджикистан нарушил международные договоренности и с применением тяжелого огнестрельного оружия напал на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района и Торт-Коч в селе Орто-Боз.

В результате пострадали дома местных жителей. МВД Киргизии возбудило уголовное дело о преступлении против мира.

На киргизско-таджикской границе периодически происходят конфликты между населением или пограничниками двух стран. Причина заключается в невозможности определить на некоторых участках, где пролегает граница между государствами.

