Минобороны Индии сообщило о случайном пуске ракеты в сторону Пакистана

16:33
Фото: ТАСС/Zuma
Министерство обороны Индии сообщило о случайном пуске ракеты в сторону Пакистана. По факту инцидента проводится проверка, передает РИА Новости.
В сообщении Минобороны Индии отмечается, что запуск состоялся 9 марта в ходе планового техобслуживания. Причиной стала техническая неисправность.
"Правительство Индии заняло серьезную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня. Стало известно, что ракета упала в районе Пакистана", – отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что инцидент вызывает глубокое сожаление у властей Индии.
"Мы также испытываем облегчение оттого, что в результате аварии никто не погиб", – заключили в министерстве.
В связи с инцидентом министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Индии в Исламабаде, выразив ему решительный протест.
Ранее в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов заявили, что Пхеньян выпустил по меньшей мере один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. В связи с этим береговая охрана Японии призвала корабли, которые находились в районе падения, не приближаться к обломкам ракеты.
Позже КНДР подтвердила, что провела 5 марта пуск баллистической ракеты. Пуск прошел в рамках испытания систем разведывательного спутника.
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