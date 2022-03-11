Минобороны Индии сообщило о случайном пуске ракеты в сторону Пакистана

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Министерство обороны Индии сообщило о случайном пуске ракеты в сторону Пакистана. По факту инцидента проводится проверка, передает РИА Новости.

В сообщении Минобороны Индии отмечается, что запуск состоялся 9 марта в ходе планового техобслуживания. Причиной стала техническая неисправность.

"Правительство Индии заняло серьезную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня. Стало известно, что ракета упала в районе Пакистана", – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что инцидент вызывает глубокое сожаление у властей Индии.

"Мы также испытываем облегчение оттого, что в результате аварии никто не погиб", – заключили в министерстве.

В связи с инцидентом министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Индии в Исламабаде, выразив ему решительный протест.

Ранее в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов заявили, что Пхеньян выпустил по меньшей мере один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. В связи с этим береговая охрана Японии призвала корабли, которые находились в районе падения, не приближаться к обломкам ракеты.

Позже КНДР подтвердила, что провела 5 марта пуск баллистической ракеты. Пуск прошел в рамках испытания систем разведывательного спутника.