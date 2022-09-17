Таджикские военные подорвали 36-метровый мост в Киргизии

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Военнослужащие Таджикистана взорвали 36-метровый мост в Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского Минтранса.

По данным ведомства, все случилось на 7-м километре автомобильной дороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык, на участке дороги Дача-Чайхана. Мост был подорван на реке Ак-Суу.

Обострение ситуации между Киргизией и Таджикистаном произошло 14 сентября. Тогда между пограничниками двух республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы.

В связи с развитием конфликта между Киргизией и Таджикистаном Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала к дипломатическому урегулированию и мирным переговорам.

