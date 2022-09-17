Минздрав Киргизии обновил данные по пострадавшим на границе с Таджикистаном

Фото: Министерство обороны Киргизской Республики

Министерство здравоохранения Киргизии сообщило о возросшем числе пострадавших в связи с конфликтом на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает ТАСС.

"Всего число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 121 человек", – объявили в ведомстве.

Людей, получивших ранения, размещают в медицинских учреждениях Баткенской и Ошской областей, а также в столице страны. В числе пострадавших есть как гражданские лица, так и военнослужащие.

Обострение ситуации между Киргизией и Таджикистаном произошло 14 сентября. Тогда между пограничниками двух республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Жертвами эскалации, по данным Минздрава Киргизии, стали 24 человека.

В связи с развитием конфликта между Киргизией и Таджикистаном Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала к дипломатическому урегулированию и мирным переговорам.