Режим ЧС ввели в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном

Фото: Министерство обороны Киргизской Республики

МЧС Киргизии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в приграничном с Таджикистаном районе, передает ТАСС.

"На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя [президента] Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации", – заявили в ведомстве.

Обострение ситуации между Киргизией и Таджикистаном произошла 14 сентября. Тогда между пограничниками двух республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы.

В Минздраве Киргизии подтвердили, что в ходе противостояния погибли 24 человека.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, конфликт в регионе выгоден третьим странам. Он заявил, что напряженность подпитывается политическими силами извне, которые эксплуатируют существующие территориальные противоречия между Киргизией и Таджикистаном.