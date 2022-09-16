Историк назвал причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном

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Конфликт между Киргизией и Таджикистаном возник из-за целого ряда факторов. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Историк пояснил, что при делении границы в 1937 году никто сильно не задумывался о землях, так как это была административная граница в рамках единого государства. Так как все управлялось из единого центра, то никаких проблем с пересечением границ или экономической активностью не было.

Притчин подчеркнул, что кардинальным образом все поменялось в 1991 году, когда административная граница стала государственной с пограничниками, военными, таможней и остальными атрибутами.

"С учетом того, что граница между Киргизией и Таджикистаном проходит по очень тяжелой горной местности и протяженность ее 980 километров, то понятно, что определить ее достаточно непросто даже при нормально работающих государственных институтах", – поведал историк.

Он добавил, что многим постсоветским государствам не удалось в полной мере провести делимитацию, из-за чего и возникают многие территориальные проблемы. При этом наиболее проблемным участком он назвал Ферганскую долину. Историк пояснил, что территория поделена между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном.

Притчин рассказал, что в районе есть все жизненно необходимые ресурсы – земля, пастбища и вода.

"Если в Киргизии из Баткенской области, которая граничит с Таджикистаном, люди в основном уезжают, то в Таджикистане, в Согдийской области – как раз наоборот. Там людей живет куда больше, чем с киргизской стороны. Соответственно, есть запрос на пастбища, на воду, на землю", – указал специалист.

Притчин также рассказал, что через эти земли проходит наркотрафик из Афганистана, поэтому борьба за контроль над этими каналами тоже присутствует. В регионе также "есть запрос на контрабанду" из-за дисбаланса на определенные группы товаров.

"Все это в совокупности, плюс интересы местных кланов и невозможность государств в сжатые сроки провести делимитацию и по всей вертикали власти довести решение до сел, приводит к таким столкновениям", – сказал Притчин.

По мнению историка, разрешить конфликт поможет понимание властей о том, что столкновение приведет к ухудшению жизни граждан. Он добавил, что две горные республики схожи по менталитету, культуре, географии и уровню жизни, поэтому конфликт между ними противоречит любому здравому смыслу.

"Весь вопрос в том, чтобы переступить через интересы каких-то игроков, которые заинтересованы в этой конфронтации, и поступить именно как государство, защищающее своих граждан. Вот это, конечно, задача номер один и для киргизской, и для таджикской стороны", – заключил Притчин.

Обострение ситуации между Киргизией и Таджикистаном произошла 14 сентября. Тогда между пограничниками двух республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы. В погранслужбе сообщили, что инцидент произошел из-за того, что пограничный наряд Таджикистана занял боевые позиции на участке госграницы, нарушив ранее достигнутые между сторонами договоренности и проигнорировав требования киргизских пограничников покинуть территорию.

Через несколько дней из зоны боевых действий на таджикско-киргизской границе эвакуировали более 18 тысяч граждан Киргизии.

