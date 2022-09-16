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Таджикистан и Киргизия создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня на границе двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Согдийской области Таджикистана.

"Была сформирована совместная комиссия под руководством председателя Согдийской области (Таджикистана) Раджаббоя Ахмадзоды и председателя Баткенской области (Киргизии) Абдукарима Алимбаева", – говорится в сообщении.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Сообщалось, что Бишкек обвинил таджикскую сторону в применении минометов. Позднее в этот же день еще одна перестрелка произошла в местности Как-Сай.

16 сентября Киргизия призвала Таджикистан прекратить стрельбу на границе. При этом киргизская погранслужба Госкомитета нацбезопасности обвинила власти Таджикистана в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

Позднее в ходе переговоров между представителями двух государств была достигнута договоренность о прекращении вооруженных столкновений на границе.

