Находящиеся на таджикско-киргизской границе россияне не пострадали – МИД

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Находящиеся в зоне эскалации на границе Киргизии и Таджикистана граждане России не пострадали, сообщается на сайте МИД РФ.

"Российские учителя, командированные для работы в школах Согдийской области Республики Таджикистан, находятся в безопасности и в постоянном контакте с Генеральным консульством РФ в городе Ходженте. Педагогам из России, работающим в школах Баткенской области Киргизской Республики, также ничего не угрожает, с ними на связи находится Генеральное консульство РФ в городе Оше", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали Киргизию и Таджикистан принять меры по снижению напряженности на границе двух государств, а также пресечь возможные провокации.

Россия также выражает готовность оказать содействие в решении ситуации. "Обращаем внимание на наличие в "арсенале" широкого набора средств, позволяющих обеспечить благоприятные внешние условия для переговоров и пограничного размежевания", – добавили в российском МИД.

В ведомстве также положительно отнеслись к посредническим усилиям ОДКБ в решении конфликта.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Сообщалось, что Бишкек обвинил таджикскую сторону в применении минометов. Позднее в этот же день еще одна перестрелка произошла в местности Как-Сай.

16 сентября Киргизия призвала Таджикистан прекратить стрельбу на границе. При этом киргизская погранслужба Госкомитета национальной безопасности обвинила власти Таджикистана в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

В Таджикистане же указали на то, что военные пограничной заставы "Коктош" в нарушении договоренности обстреляли таджикскую заставу "Душанбе", применяя тяжелые орудия.

В связи с эскалацией на границе министерство иностранных дел Киргизии вручило представителям Таджикистана ноту протеста, указав на "противоправные и деструктивные" действия страны-соседа.