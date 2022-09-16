Число пострадавших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном выросло до 42

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения Киргизии сообщило об увеличении числа пострадавших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, передает ТАСС.

"Количество раненых увеличилось до 42 человек", – рассказала представитель киргизского ведомства.

В это число входят как гражданские лица, так и военнослужащие.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Сообщалось, что Бишкек обвинил таджикскую сторону в применении минометов. Позднее в этот же день еще одна перестрелка произошла в местности Как-Сай.

16 сентября Киргизия призвала Таджикистан прекратить стрельбу на границе. При этом киргизская погранслужба Госкомитета национальной безопасности обвинила власти Таджикистана в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

В Таджикистане же указали на то, что военные пограничной заставы "Коктош" в нарушении договоренности обстреляли таджикскую заставу "Душанбе", применяя тяжелые орудия.

В связи с эскалацией на границе министерство иностранных дел Киргизии вручило представителям Таджикистана ноту протеста, указав на "противоправные и деструктивные" действия страны-соседа.