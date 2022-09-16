МИД Киргизии вручил ноту протеста Таджикистану в связи с эскалацией на границе

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Министерство иностранных дел Киргизии вручило представителям Таджикистана ноту протеста в связи с обострением вооруженного конфликта на границе двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

"16 сентября 2022 года в здании министерства таджикской стороне вручена нота протеста относительно противоправных и деструктивных действий таджикской стороны", – говорится в сообщении.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Сообщалось, что Бишкек обвинил таджикскую сторону в применении минометов. В результате обстрела с киргизской стороны никто не пострадал.

Утром 16 сентября ситуация на границе обострилась. По последним данным, ранения получили 11 военнослужащих Киргизии. Местные власти объявили об эвакуации жителей ряда приграничных поселков. В Таджикистане сообщили об одном погибшем пограничнике и троих раненых.

Стороны обвинили друг друга в эскалации. Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявила, что власти Таджикистана не способны контролировать ситуацию на границе. Там также указали на участившиеся случаи провокации и призвали таджикскую сторону прекратить огонь.

В госкомитете нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявили, что первыми огонь открыли киргизские пограничники, обстреляв заставу "Душанбе" с применением тяжелых орудий.

