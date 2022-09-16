В Киргизии заявили о столкновениях по всей протяженности границы с Таджикистаном

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Вооруженные боестолкновения между военными идут по всему периметру киргизско-таджикской границы. Об этом сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, передает РИА Новости.

Уточняется, что идет обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

В пятницу утром стало известно, что военнослужащие Таджикистана обстреляли несколько киргизских пограничных нарядов. Огонь был открыт по позициям в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз, а также по заставе "Самаркандек", расположенной в местности Паскы-Арык.

В среду между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошли две перестрелки. Первый инцидент случился утром в местности Булак-Башы. В Бишкеке заявили, что таджикская сторона применила минометы. Вторая перестрелка произошла в местности Как-Сай.

В Таджикистане заявили, что перестрелка на границе началась, когда киргизские пограничники "без каких-либо причин" открыли огонь по таджикским позициям. В свою очередь, в Киргизии сообщили, что таджикские пограничники заняли позиции на несогласованном участке, а требования покинуть их проигнорировали.