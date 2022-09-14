В Таджикистане заявили о гибели одного пограничника в результате перестрелки на границе

Фото: ТАСС/Нозим Каландаров

Погранслужба Таджикистана заявила о гибели одного пограничника в результате минометного обстрела со стороны Киргизии. Еще двое получили ранения, сообщает ТАСС.

Вооруженный конфликт произошел утром 14 сентября на участке таджикско-киргизской границы в районе Ворух. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

В Таджикистане ранее заявили, что перестрелка на границе началась, когда киргизские пограничники "без каких-либо причин" открыли огонь по таджикским позициям. В свою очередь, в Киргизии сообщили, что таджикские пограничники заняли позиции на несогласованном участке, а требования покинуть их проигнорировали.

В настоящее время перестрелка прекращена. Состоялись переговоры между руководителями пограничных структур двух стран, продолжается работа по нормализации обстановки.