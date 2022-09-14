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Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана прекратилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Баткенской области Киргизии.

Они рассказали, что состоялись переговоры между руководителями пограничных структур двух стран, продолжается работа по нормализации обстановки.

Инцидент произошел из-за того, что пограничный наряд Таджикистана занял боевые позиции на участке госграницы, нарушив ранее достигнутые между сторонами договоренности и проигнорировав требования киргизских пограничников покинуть территорию.