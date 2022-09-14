РФ надеется, что Киргизия и Таджикистан примут меры, чтобы вернуть ситуацию под контроль

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Москва внимательно следит за ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

По его словам, Россия надеется, что власти двух стран на местах примут срочные меры, чтобы вернуть ситуацию под контроль. Собеседник агентства напомнил, что не так давно была подтверждена установка на достижение устраивающих обе стороны решений путем переговоров.

"Москва целиком за такой подход", – говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт произошел утром 14 сентября на участке таджикско-киргизской границы в районе Ворух. Погранслужба Таджикистана заявила о гибели одного пограничника в результате минометного обстрела со стороны Киргизии. Еще двое получили ранения. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

В Таджикистане также заявили, что перестрелка на границе началась, когда киргизские пограничники "без каких-либо причин" открыли огонь по таджикским позициям. В свою очередь, в Киргизии сообщили, что таджикские пограничники заняли позиции на несогласованном участке, а требования покинуть их проигнорировали.

Перестрелка была прекращена после переговоров между руководителями пограничных структур двух стран. Позже стало известно, что перестрелка произошла еще на одном участке границы. В 11:00 мск в местности Как-Сай Баткенского района пограничники Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы Достук Баткенского пограничного отряда Киргизии. Последние открыли ответный огонь.