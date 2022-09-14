РФ надеется, что Киргизия и Таджикистан примут меры, чтобы вернуть ситуацию под контроль

11:37
Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO
Москва внимательно следит за ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
По его словам, Россия надеется, что власти двух стран на местах примут срочные меры, чтобы вернуть ситуацию под контроль. Собеседник агентства напомнил, что не так давно была подтверждена установка на достижение устраивающих обе стороны решений путем переговоров.
"Москва целиком за такой подход", – говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт произошел утром 14 сентября на участке таджикско-киргизской границы в районе Ворух. Погранслужба Таджикистана заявила о гибели одного пограничника в результате минометного обстрела со стороны Киргизии. Еще двое получили ранения. Пострадавшие доставлены в местную больницу.
В Таджикистане также заявили, что перестрелка на границе началась, когда киргизские пограничники "без каких-либо причин" открыли огонь по таджикским позициям. В свою очередь, в Киргизии сообщили, что таджикские пограничники заняли позиции на несогласованном участке, а требования покинуть их проигнорировали.
Перестрелка была прекращена после переговоров между руководителями пограничных структур двух стран. Позже стало известно, что перестрелка произошла еще на одном участке границы. В 11:00 мск в местности Как-Сай Баткенского района пограничники Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы Достук Баткенского пограничного отряда Киргизии. Последние открыли ответный огонь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: