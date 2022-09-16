В Киргизии заявили об обстреле приграничных районов со стороны Таджикистана

Фото: ТАСС/AP Photo/Didor Sadulloev

Военнослужащие Таджикистана обстреляли несколько киргизских пограничных нарядов. Об этом сообщили в Пограничной службе киргизского Государственного комитета национальной безопасности, передает ТАСС.

Уточняется, что были обстреляны позиции в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз, а также застава "Самаркандек", расположенная в местности Паскы-Арык.

В среду между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошли две перестрелки. Первый инцидент случился утром в местности Булак-Башы. В Бишкеке заявили, что таджикская сторона применила минометы.

Уточнялась, что пограничный наряд Таджикистана занял боевые позиции на участке госграницы, нарушив ранее достигнутые между сторонами договоренности и проигнорировав требования киргизских пограничников покинуть территорию.

Вторая перестрелка произошла в местности Как-Сай. Отмечалось, что первыми открыли огонь пограничники Таджикистана.