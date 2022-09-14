Новая перестрелка произошла на границе Киргизии и Таджикистана

Фото: ТАСС/Нозим Каландаров

Киргизская погранслужба сообщила о еще одной перестрелке на участке границы с Таджикистаном.

"По состоянию на 14:00 (11:00 по московскому времени) 14 сентября 2022 года в местности Как-Сай Баткенского района пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы Достук Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана", – приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Он добавил, что в настоящее время перестрелка продолжается, пограничники Киргизии открыли ответный огонь.

Ранее в Таджикистане заявили, что перестрелка на границе началась, когда киргизские пограничники "без каких-либо причин" открыли огонь по таджикским позициям. В свою очередь, в Киргизии сообщили, что таджикские пограничники заняли позиции на несогласованном участке, а требования покинуть их проигнорировали.

