Киргизия призвала Таджикистан прекратить стрельбу на границе

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Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии обвинила власти Таджикистана в нарушении ранее достигнутых договоренностей и неспособности контролировать ситуацию на границе.

"Нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру киргизско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области", – приводит заявление киргизской погранслужбы "Интерфакс".

В ведомстве отметили участившиеся случаи провокаций на границе двух стран и выразили крайнюю озабоченность развитием ситуации. Пограничная служба ГКНБ Киргизии призвала таджикскую сторону прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию.

В госкомитете нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, обвинили в эскалации Киргизию. В ведомстве заявили, что военные пограничной заставы "Коктош" в нарушении договоренности обстреляли таджикскую заставу "Душанбе", применяя тяжелые орудия.

"Наряду с этим военнослужащие Киргизии <...> совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониен, Кульканд <...>, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", – приводит заявление госкомитета Таджикистана РИА Новости.

Ситуация на киргизско-таджикской границе вновь обострилась в пятницу утром. В Бишкеке заявили, вооруженные боестолкновения между военными идут по всему периметру границы. По предварительным данным, четверо военнослужащих Киргизии получили ранения. Местные власти сообщили об эвакуации жителей ряда приграничных поселков.

Две перестрелки между пограничниками Киргизии и Таджикистана также произошли в среду. Первый инцидент случился утром в местности Булак-Башы. В Бишкеке заявили, что таджикская сторона применила минометы. Вторая перестрелка произошла в местности Как-Сай.

В Таджикистане подчеркнули, что перестрелка на границе началась, когда киргизские пограничники "без каких-либо причин" открыли огонь по таджикским позициям. В свою очередь, в Киргизии сообщили, что таджикские пограничники заняли позиции на несогласованном участке, а требования покинуть их проигнорировали.