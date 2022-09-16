В Киргизии сообщили о ранении 4 военнослужащих в столкновениях на границе с Таджикистаном

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Четверо военнослужащих Киргизии получили ранения в столкновениях на границе с Таджикистаном. Об этом со ссылкой на пресс-службу Баткенской областной администрации сообщает РИА Новости.

Ситуация на киргизско-таджикской границе вновь обострилась в пятницу утром. По данным Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, вооруженные боестолкновения между военными идут по всему периметру границы. В частности, происходит обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

Незадолго до этого военнослужащие Таджикистана обстреляли несколько киргизских пограничных нарядов в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз, а также заставу "Самаркандек", расположенную в местности Паскы-Арык.

В среду между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошли две перестрелки. Первый инцидент случился утром в местности Булак-Башы. В Бишкеке заявили, что таджикская сторона применила минометы. Вторая перестрелка произошла в местности Как-Сай.

В Таджикистане заявили, что перестрелка на границе началась, когда киргизские пограничники "без каких-либо причин" открыли огонь по таджикским позициям. В свою очередь, в Киргизии сообщили, что таджикские пограничники заняли позиции на несогласованном участке, а требования покинуть их проигнорировали.