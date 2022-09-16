Киргизские военные дважды открыли огонь после прекращения огня – погранслужба Таджикистана

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Киргизские военные дважды открывали массированный огонь в ответ на одностороннее прекращение огня таджикской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр пограничного управления Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

"На одностороннее прекращение огня Таджикистана киргизские военные дважды ответили интенсивным огнем из всех видов оружия в сторону населенных пунктов", – говорится в заявлении.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Сообщалось, что Бишкек обвинил таджикскую сторону в применении минометов. Позднее в этот же день еще одна перестрелка произошла в местности Как-Сай.

Утром 16 сентября ситуация на границе обострилась. Власти Киргизии объявили об эвакуации жителей ряда приграничных поселков. В Таджикистане сообщили об одном погибшем пограничнике и трех раненых.

Стороны обвинили друг друга в эскалации. Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявила, что власти Таджикистана не способны контролировать ситуацию на границе. Там также указали на участившиеся случаи провокации и призвали таджикскую сторону прекратить огонь.

В госкомитете нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявили, что первыми огонь открыли киргизские пограничники, обстреляв заставу "Душанбе" с применением тяжелых орудий.