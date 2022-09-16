Число пострадавших при обстрелах на киргизско-таджикской границе увеличилось до 18 человек

Фото: ТАСС/пресс-служба Центрального военного округа

В Минздраве Киргизии заявили об увеличении количества пострадавших в результате вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном до 18 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

"По оперативным данным на 11:00 в Баткенской областной объединенной больнице находятся 18 пострадавших на киргизско-таджикской границе", – сказали в министерстве.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Сообщалось, что Бишкек обвинил таджикскую сторону в применении минометов. Позднее в этот же день еще одна перестрелка произошла в местности Как-Сай.

Утром 16 сентября ситуация на границе обострилась. Власти Киргизии объявили об эвакуации жителей ряда приграничных поселков. В Таджикистане сообщили об одном погибшем пограничнике и трех раненых.

Стороны обвинили друг друга в эскалации. Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявила, что власти Таджикистана не способны контролировать ситуацию на границе. Там также указали на участившиеся случаи провокации и призвали таджикскую сторону прекратить огонь.

В госкомитете нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявили, что первыми огонь открыли киргизские пограничники, обстреляв заставу "Душанбе" с применением тяжелых орудий.

