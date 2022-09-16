Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили проблему обострения ситуации на границе

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Главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сирожиддин Аслов обсудили проблему обострения ситуации на границе двух стран. Об этом сообщает пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"Кыргызской стороной вновь отмечено о необходимости решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами", – говорится в сообщении.

Встречу в связи с эскалацией также намерены провести главы приграничных областей Киргизии и Таджикистана. Об этом со ссылкой на пресс-центр погранслужбы киргизского Госкомитета нацбезопасности сообщает РИА Новости.

"На КПП Кызыл – Бель – автодорожный запланировано проведение встречи глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы остается напряженной. По данным погранслужбы Киргизии, Таджикистан применяет танки, минометы, БТР и БМП.

Ситуация обострилась в пятницу утром. По последним данным, ранения получили 11 военнослужащих Киргизии. Местные власти объявили об эвакуации жителей ряда приграничных поселков. В Таджикистане сообщили об одном погибшем пограничнике и троих раненых.

Стороны обвинили друг друга в эскалации. Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявила, что власти Таджикистана не способны контролировать ситуацию на границе. Там также указали на участившиеся случаи провокации и призвали таджикскую сторону прекратить огонь.

В госкомитете нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявили, что первыми огонь открыли киргизские пограничники, обстреляв заставу "Душанбе" с применением тяжелых орудий.