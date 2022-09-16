Генсек ОДКБ провел переговоры с главами Совбезов Киргизии и Таджикистана

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Генсек ОДКБ Станислав Зась провел переговоры по телефону с руководителями Советов безопасности Киргизии и Таджикистана в связи с эскалацией напряженности на границе двух государств. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"Зась провел телефонные переговоры с секретарем совета безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода в связи с резким обострением ситуации на кыргызской-таджикской границе, которое произошло сегодня утром", – указано в сообщении.

Отмечается, что стороны заявили о необходимости немедленного прекращения обстрелов и проведения мирных переговоров.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Сообщалось, что Бишкек обвинил таджикскую сторону в применении минометов. Позднее в этот же день еще одна перестрелка произошла в местности Как-Сай.

Утром 16 сентября ситуация на границе обострилась. Власти Киргизии объявили об эвакуации жителей ряда приграничных поселков. В Таджикистане сообщили об одном погибшем пограничнике и трех раненых.

Стороны обвинили друг друга в эскалации. Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявила, что власти Таджикистана не способны контролировать ситуацию на границе. Там также указали на участившиеся случаи провокации и призвали таджикскую сторону прекратить огонь.

В госкомитете нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявили, что первыми огонь открыли киргизские пограничники, обстреляв заставу "Душанбе" с применением тяжелых орудий.