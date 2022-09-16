Погранслужба Киргизии заявила об обстреле аэропорта и пригородов Баткена

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Военнослужащие Таджикистана нанесли ракетные удары из систем залпового огня по окрестностям аэропорта и окраинам областного центра Баткен в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ).

"Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города", – сказал представитель пресс-службы.

Утром 16 сентября ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась. Власти Киргизии объявили об эвакуации жителей ряда приграничных поселков. В Таджикистане сообщили об одном погибшем пограничнике и трех раненых.

Стороны обвинили друг друга в эскалации. Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявила, что власти Таджикистана не способны контролировать ситуацию на границе. Там также указали на участившиеся случаи провокации и призвали таджикскую сторону прекратить огонь.

