Киргизия и Таджикистан достигли соглашения о прекращении огня на границе

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В ходе переговоров между представителями Киргизии и Таджикистана была достигнута договоренность о прекращении вооруженных столкновений на границе двух государств, заявили в пресс-службе Пограничной службы киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по московскому времени)", – приводит ТАСС текст сообщения.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Сообщалось, что Бишкек обвинил таджикскую сторону в применении минометов. Позднее в этот же день еще одна перестрелка произошла в местности Как-Сай.

16 сентября Киргизия призвала Таджикистан прекратить стрельбу на границе. При этом киргизская погранслужба Госкомитета национальной безопасности обвинила власти Таджикистана в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

В Таджикистане же указали на то, что военные пограничной заставы "Коктош" в нарушении договоренности обстреляли таджикскую заставу "Душанбе", применяя тяжелые орудия.

В связи с эскалацией на границе министерство иностранных дел Киргизии вручило представителям Таджикистана ноту протеста, указав на "противоправные и деструктивные" действия страны-соседа.

