Свыше 18 тыс граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном

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Из зоны боевых действий на таджикско-киргизской границе эвакуировали более 18 тысяч граждан Киргизии, заявили в киргизском филиале Красного Полумесяца.

"По информации Баткенского (Баткенская область Киргизии. – Прим. ред.) филиала Красного Полумесяца, на сегодня перемещены 18,5 тысячи человек", – приводит ТАСС текст сообщения.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Сообщалось, что Бишкек обвинил таджикскую сторону в применении минометов. Позднее в этот же день еще одна перестрелка произошла в местности Как-Сай.

16 сентября Киргизия призвала Таджикистан прекратить стрельбу на границе. При этом киргизская погранслужба Госкомитета нацбезопасности обвинила власти Таджикистана в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

Позднее в ходе переговоров между представителями двух государств была достигнута договоренность о прекращении вооруженных столкновений на границе.

